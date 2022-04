Dit gebeurde er vannacht: nieuwe bevelhebber moet Russische troepen reorganiseren

Ook Kiev bereidt zich nu voor op gevechten in de oostelijke Donbas-regio. Daarna zal Oekraïne ‘een sterkere onderhandelingspositie’ hebben voor een mogelijke presidentiële bijeenkomst, aldus een presidentieel adviseur op de Oekraïense televisie.

Volgens hem betaalt het land een hoge prijs voor het blijven vasthouden aan veiligheidsgaranties. ,,Ja, het is zwaar, we verliezen elke dag mensen en infrastructuur. Maar Rusland moet zich ontdoen van zijn imperiale illusies.” Volgens hem is er op korte termijn geen ontmoeting mogelijk tussen Zelenski en zijn ambtgenoot Vladimir Poetin. ,,Om te zeggen dat ze elkaar over een week, over twee weken zullen ontmoeten - nee, dat zal niet gebeuren.”

De Oekraïense hoofdonderhandelaar David Aratsjamia liet weten dat er nog geen tastbare vooruitgang zit in de onderhandelingen met Rusland. Kiev blijft vasthouden aan de territoriale eenheid van het land. ,,We zullen geen gebieden opgeven en we zullen niets erkennen”, aldus Aratsjamia. Hij doelde daarmee op het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de zogenoemde volksrepublieken Loehansk en Donetsk. Poetin erkende beide als onafhankelijke staten en viel daarna Oekraïne binnen.

Generaal

De Russische troepen zijn er op gebrand om na het verlies in het noorden, de Donbas en een deel van het zuiden verder in te nemen. Om die operatie te laten slagen, is er volgens de Britse omroep BBC een nieuwe bevelhebber aangesteld. Het zou gaan om Alexander Dvornikov (60), die eerder aan het hoofd stond van Russische gevechtsoperaties in Syrië en daarvoor door de Russische president Vladimir Poetin werd uitgeroepen tot ‘Held van de Russische Federatie’.

Rusland heeft het bevel over zijn operaties in Oekraïne gereorganiseerd, laat een anonieme westerse functionarisbron weten aan de BBC. Dvornikov (60), die vooral een grote ervaring heeft met grondtroepen, staat al enkele jaren aan het hoofd van het Russische zuidelijke militaire district, dat zich concentreert op de strategisch belangrijke regio rond de Zwarte Zee.

Met de aanstelling van de generaal tot nieuwe bevelhebber zou Rusland ook de coördinatie tussen de verschillende legereenheden willen verbeteren. Tot dusver werden die afzonderlijk georganiseerd en aangestuurd. Dvornikov zou bezig zijn de troepen te hergroeperen voor gevechten in het zuiden en oosten.

Massagraven

Na het wegtrekken van Russische troepen uit het noorden is er volgens het Britse ministerie van Defensie bewijs achtergebleven van het ‘onevenredig’ aanvallen van burgers. ,,Er zijn bewijzen van massagraven, het dodelijke gebruik van gijzelaars als menselijk schild en het ondermijnen van de civiele infrastructuur”, zegt het ministerie zaterdag in een update van de inlichtingendiensten.

Volgens de Britten hebben de Russen geïmproviseerde explosieven gebruikt om ‘slachtoffers te veroorzaken, het moreel te verlagen en de bewegingsvrijheid van Oekraïne te beperken.’ Ook is de infrastructuur onder vuur genomen waarbij het risico groot was dat burgers geraakt zouden worden. Daarbij wijzen de inlichtingendiensten onder meer op een opslagplek voor salpeterzuur in de Roebizjne in de Oost-Oekraïense regio Loehansk.

Een tank met salpeterzuur raakte in Roebizjne beschadigd door beschietingen. Oekraïne houdt de Russen daarvoor verantwoordelijk, de pro-Russische separatisten in Loehansk geven de Oekraïense troepen de schuld van het chemische ongeval. Salpeterzuur kan dampen afgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Invoerverbod olie

In zijn dagelijkse videoboodschap heeft president Zelenski gisteravond opnieuw opgeroepen tot een invoerverbod op olie uit Rusland. ,,,Als tirannie een aanval heeft gelanceerd tegen alles waarop de vrede in Europa rust, moeten we onmiddellijk handelen.Dan zal Rusland het voelen. Dan zal het voor het land een argument zijn om vrede te zoeken, om een einde te maken aan zinloos geweld”. Volgens Zelenski moet de democratische wereld zeker zonder Russische olie kunnen.

Actievoerders van milieuorganisatie Greenpeace hebben de boodschap van Zelenski in ieder geval goed in hun oren geknoopt. Ze proberen in de haven van Antwerpen een tanker tegen te houden die Russische olie zou vervoeren. Greenpeace vraagt om in het licht van de oorlog in Oekraïne de import van Russische fossiele brandstoffen en uranium te stoppen. De actievoerders klommen op een sluis waar het schip doorheen moest en ketenden zich daaraan vast. Hoe lang ze de doorvaart daarmee kunnen blokkeren, zal nog moeten blijken.

Volledig scherm Actievoerders van Greenpeace blokkeren de Antwerpse haven voor een schip dat Russische olie zou vervoeren. © BELGA Het schip dat de actievoerders willen tegenhouden, de Seychelles Pioneer, was eind februari ook al in Antwerpen en zou nu 33.000 ton diesel vervoeren.

Bezoek Britse premier

Om de strijd tegen de Russen vol te kunnen houden, vraagt Oekraïne niet alleen om zwaardere sancties, maar vooral om extra wapens en geld. De Britse premier Boris Johnson komt aan die wens tegemoet. Tijdens een bezoek aan Kiev (dat vooraf niet bekend was gemaakt) beloofde hij de Oekraïense president 120 Britse pantserwagens en raketsystemen om marineschepen uit te schakelen. Die komen nog eens bovenop de militaire uitrusting ter waarde van 120 miljoen euro die vrijdag al was toegezegd.

Internationaal is ruim 10 miljard euro toegezegd om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Het bedrag kwam gisteren bij elkaar op een donorconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau, meldde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Brussel zelf draagt 1 miljard bij.

De bijeenkomst vormde het hoogtepunt van de inzamelingscampagne Stand up for Ukraine. Vele tientallen artiesten en beroemdheden hadden zich erbij aangesloten. Organisatoren waren de Europese Commissie en Canada, in samenwerking met de niet-regeringsorganisatie Global Citizen.

Polen werd gekozen als locatie omdat het land het leeuwendeel van de miljoenen Oekraïners opvangt die de oorlog in hun land ontvluchten.