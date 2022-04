Dit gebeurde er vannacht: Oekraïne bang voor gifgas, VN bezorgd om ontheemde kinderen

Oekraïne is bang dat Rusland gifgas gaat gebruiken. Volgens onbevestigde berichten zou dat in Marioepol al gebeurd zijn. De VN meldt intussen dat bijna twee derde van alle Oekraïense kinderen op de vlucht is geslagen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vannacht in zijn toespraak dat er meldingen zijn binnengekomen over het gebruik van gifgas. Volgens Oekraïense troepen die vechten in de al weken belegerde stad Marioepol hebben de Russen ‘een onbekende giftige substantie tegen soldaten en burgers’ ingezet.

Hier is nog geen bewijs voor geleverd, maar zowel de Britten als de Amerikanen nemen de beschuldigingen zeer serieus en zeggen onderzoek te doen. ,,Elk gebruik van dit soort wapens zou een gevoelloze escalatie van dit conflict betekenen”, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. ,,President Poetin zal hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.”

Volgens Zelenski is er al eerder melding gemaakt van de mogelijkheid dat Russen gifgas willen inzetten. ,,En ook toen al had er harder en sneller moeten worden opgetreden tegen de Russische agressie.” Hij riep het Westen opnieuw op meer wapens te leveren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op de vlucht

VN-organisatie Unicef meldt dat er sinds het begin van de Russische invasie al bijna 5 miljoen kinderen op de vlucht zijn geslagen. Dat is twee derde van alle kinderen in Oekraïne. Ook zijn er zeker 142 kinderen omgekomen, al wordt gevreesd dat dit aantal nog veel hoger ligt.

,,Dit is ongelooflijk”, zei Manuel Fontaine, de directeur van de noodprogramma’s van Unicef, gisteren tegen de VN-Veiligheidsraad. ,,Ze hebben alles achter moeten laten: hun huis, hun school en in veel gevallen ook hun familieleden. Ik heb verhalen gehoord over hoe wanhopige ouders hun kinderen in veiligheid hebben geprobeerd te brengen. En van de 3,2 miljoen kinderen die nog steeds thuis zijn, dreigt voor de helft hongersnood.”

Hij voegde toe dat hij zoiets in zijn 31-jarige humanitaire loopbaan nog nooit zó snel heeft zien gebeuren. Ook waarschuwde hij dat de situatie in steden als Cherson en Marioepol waarschijnlijk nog veel erger is. Daar zijn geen water en sanitaire voorzieningen meer.

De Verenigde Naties krijgen ook steeds meer meldingen van verkrachtingen en seksueel geweld. Het hoofd van de VN-vrouwenorganisatie roept op tot onderzoek en meer bescherming.

‘Alles raakt een keer op’

De burgemeester van Marioepol zegt dat er al meer dan 10.000 burgers om het leven zijn gekomen. Zijn stad wordt al bijna vijftig dagen belegerd door Russische troepen. Volgens Vadim Boitsjenko kan het aantal zelfs stijgen tot 20.000. ,,De straten liggen bezaaid met lijken”, zei hij tegen persbureau AP.

Intussen zeggen de Oekraïense troepen die de stad nog altijd verdedigen dat hun munitie op raakt. Op Facebook schrijven ze dat ze verwachten dat ze snel zullen sneuvelen of gevangen zullen worden genomen: ‘We worden gebombardeerd door vliegtuigen en beschoten door kanonnen en tanks. We hebben al het mogelijke en onmogelijke gedaan. Maar alles raakt een keer op. De vijand heeft ons langzaam maar zeker teruggedrongen. Nu hebben ze ons omsingeld en proberen ze ons te vernietigen.’

De vrees bestaat inderdaad dat Marioepol snel dreigt te vallen, al wordt dit door Oekraïne zelf stellig ontkend. De stad, die al sinds begin maart wordt belegerd, is voor de Russen strategisch erg belangrijk. Ze verbindt de Krim (die al in 2014 door Moskou werd geannexeerd) met het oosten van Oekraïne. Dat is het gebied met de separatistische ‘volksrepublieken’ Loehansk en Donetsk, dat nu de volle focus heeft van het Russische leger.

Volgens president Zelenski is het ook nog te vroeg om de overwinning uit te roepen in de slag om de hoofdstad Kiev. De Russen zijn dan wel vertrokken, maar het lijden van de burgers is groot. Hij waarschuwde bovendien dat het Russische leger tienduizenden mijnen heeft achtergelaten. Ook in de oostelijke stad Charkov, waar nog steeds gevochten wordt, waarschuwen de autoriteiten via luidsprekers voor het gevaar van mijnen die overal liggen.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: