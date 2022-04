Dit gebeurde er vannacht: ‘Regio Kiev onder controle Oekraïners, Russen vol in de aanval in het oosten’

videoWaar Westerse leiders zich buigen over strengere sancties, lijken de Russen zich op te maken voor een nieuwe aanval in het oosten van Oekraïne. En president Volodimir Zelenski spreekt vandaag de Verenigde Naties toe.

Oekraïne heeft de hele regio rond Kiev weer onder controle, zei president Zelenski vannacht. Tegelijkertijd maakt zijn leger zich op voor hevige Russische aanvallen in het oosten en zuiden van het land. ,,We weten wat ze gaan doen in Donbas”, zei hij. Dat is de regio waarin ook de twee separatistische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk liggen. Volgens de Oekraïense minister van Defensie bestoken de Russen daar nu de steden Ruizjne en Popasna. Ook zijn ze een aanval op Severodonetsk aan het voorbereiden en blijven ze de belegerde havenstad Marioepol bestoken. Het zou gaan om ‘massale aanvallen’.

Volgens de gouverneur van de regio Loehansk voeren de Russen grote hoeveelheden materieel en brandstof aan. Ook worden de troepen versterkt. ,,De bombardementen worden steeds heviger”, zei hij in een videoboodschap. Hij riep de mensen op het gebied zo snel mogelijk te verlaten: ,,Wacht niet tot jullie huizen gebombardeerd worden.” Inmiddels zijn talrijke inwoners op weg naar het westen. Het hulpkonvooi van het Rode Kruis dat al dagen probeert Marioepol te bereiken is daar nog steeds niet in geslaagd.

‘Meer slachtoffers’

President Zelenski bezocht gisteren de getroffen stad Boetsja. De beelden van geëxecuteerde burgers, sommigen vastgebonden en geblinddoekt, schokten de hele wereld. ,,De bezetter heeft hier dingen gedaan die de mensen hier zelfs tijdens de nazibezetting van 80 jaar geleden niet meegemaakt hebben”, aldus Zelenski vannacht. Hij waarschuwde alvast voor nog meer slachtoffers in andere steden. Het gaat onder meer om Borodianka, 25 kilometer ten westen van Boetsja.

In het dorpje Motizjin, 45 kilometer ten westen van Kiev, zijn de lichamen van 5 burgers gevonden. Hun handen zijn vastgebonden. Het gaat onder anderen om burgemeester Olga Sukhenko, haar man en hun zoon. Zij werden volgens de politie op 24 maart ontvoerd door Russische troepen. ,,Ze hebben de hele familie van het dorpshoofd gemarteld en vermoord”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

‘Al het mogelijke’

Zelenski beloofde dat de beschuldigingen van Russische oorlogsmisdaden zo grondig mogelijk onderzocht worden. ,,We gaan al het mogelijke doen om alle Russische soldaten te identificeren die betrokken zijn geweest bij deze misdaden. Dit doen we samen met de Europese Unie en internationale instellingen, in het bijzonder met het Internationaal Strafhof. Alle misdaden van de bezetters zijn gedocumenteerd.”



Volgens Zelenski heeft hij hierover gisteren gesproken met Ursula von der Leyen (de voorzitter van de Europese Commissie), de Poolse president Andrzej Duda en de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Russische leider Vladimir Poetin ‘een oorlogsmisdadiger’ genoemd.

De Russen blijven nog steeds alles ontkennen. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zegt dat er in Boetjsa een ‘nepaanval’ heeft plaatsgevonden. De bedoeling zou zijn om Rusland in een kwaad daglicht te stellen. Op de Russische televisie is gezegd dat de slachting in scène is gezet door de Britten. Zelenski toonde zich niet onder de indruk: ,,Dit is precies wat ze deden toen ze een Maleisische Boeing (de MH17) neerhaalden boven de Donbas. Toen gaven ze Oekraïne de schuld. Ze kwamen zelfs met complottheorieën. Ze zeiden zelfs dat er vlak voor de crash nog lichamen uit het vliegtuig werden gegooid.”

Strengere sancties

Westerse leiders denken nog altijd na over strengere sancties tegen Rusland. Zo staat Duitsland onder grote binnenlandse druk om een al dan niet volledige boycot van Russisch gas in werking te zetten. Zelenski heeft ook vannacht weer gevraagd om meer militaire hulp: ,,Als we gekregen hadden wat we wilden, dan hadden we duizenden levens kunnen redden.” De president spreekt vandaag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe. Amerika heeft opgeroepen om het lidmaatschap van Rusland op te schorten vanwege de gruwelijkheden in Boetsja.

