Dit gebeurde er vannacht: Rusland stelt belegerd Marioepol ultimatum, Zelenski eist zware wapens

Oorlog OekraïneVanwege de buitengewoon ernstige situatie in de zwaar belegerde havenstad Marioepol heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski het westen opgeroepen tot meer steun. Het Russische leger riep de overgebleven Oekraïense troepen en ‘buitenlandse huurlingen’ afgelopen nacht op zich over te geven.

De situatie in Marioepol is ‘gewoon onmenselijk’, zei de Oekraïense president in zijn nachtelijke videoboodschap op Telegram. Daarin beschuldigde hij Moskou ervan iedereen in de stad ‘opzettelijk te willen uitroeien'.

Er zijn volgens hem maar twee opties. Alle partnerlanden leveren Oekraïne ‘onmiddellijk’ zware wapens inclusief straaljagers om de druk op Marioepol te verminderen en de stad te deblokkeren, óf ze steunen hem in onderhandelingen om het beleg te beëindigen. ,,Het vinden van een militaire of diplomatieke oplossing voor de situatie is extreem moeilijk’’, erkende Zelenski.

De Russische strijdkrachten beheersen naar eigen zeggen nu het volledige stadsgebied met uitzondering van de Azov-staalfabriek. Daarin hebben zich alle overgebleven Oekraïense strijders verschanst, maakte woordvoerder Igor Konasjenko van het Russische ministerie van Defensie bekend. Het zou gaan om ongeveer 2500 man. Vanuit Kiev kwam daarover geen informatie. Het gaat volgens Moskou om leden van het Azov-bataljon, een ultranationalistische militie binnen het Oekraïense leger, en buitenlandse huurlingen.

Witte en rode vlaggen

Gelet op de ‘catastrofale situatie’ in de fabriek kregen ze afgelopen nacht het aanbod om de vijandelijkheden zondagmorgen te staken en de wapens neer te leggen. Alle strijders die dat doen, zijn verzekerd van hun leven, zo luidde het in een verklaring van kolonel-generaal Mikhail Mizintsev van het Russische ministerie van Defensie.

De Oekraïense strijders hebben tot 13 uur de tijd om de fabriek en het omliggende terrein zonder wapens en munitie te verlaten. Tegelijkertijd riep Mizintsev alle militairen van de Oekraïense strijdkrachten op de wapens neer te leggen. De Russische Federatie garandeert iedereen zijn leven en naleving van alle normen van de Derde Conventie van Genève over de behandeling van krijgsgevangenen.

Dreigement

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Rusland gedreigd met beëindiging van de vredesbesprekingen als de resterende Oekraïense strijders in de havenstad worden gedood. ,,De vernietiging van onze jongens in Marioepol zou een einde kunnen maken aan elke vorm van onderhandelingen”, zei hij in een interview met lokale internetmedia.

De Russische troepen gedragen zich volgens hem verschillend tegenover de verschillende Oekraïense eenheden. ,,Er zijn daar militairen die ze absoluut haten, en ik denk niet dat ze ze laten leven”, zei de Oekraïense president, verwijzend naar het door nationalisten gedomineerde Azov-bataljon, dat een belangrijke rol speelt in de strijd om Marioepol. Zelenski zei dat Kiev ‘in contact staat met de jongens in de belegerde fabriek’ en verwierp de door Moskou geëiste overdracht van grondgebied. ,,We handelen niet met gebieden en met onze mensen”.

In het interview roept Zelenski ook op tot meer snelheid bij wapenleveringen aan zijn land. ,,Vanaf het moment dat ze zeggen dat we hebben besloten wapens aan Oekraïne te leveren totdat onze strijdkrachten de wapens ontvangen, kan het twee tot drie weken duren”, zei hij. Het proces duurt volgens hem te lang. ,,Waar wed je op - dat we maanden of jaren zullen vechten?”

Volledig scherm Een satellietfoto van de Azovstal ijzer- en staalfabriek, op 12 april 2022 gemaakt door Maxar Technologies. © AFP