Dit gebeurde er vannacht: Zelenski maant burgers tot strikte discipline uit vrees voor hevige luchtaanvallen

,,Ik vraag al onze burgers vooral nu en de komende dagen het luchtalarm niet te negeren”, zei het staatshoofd afgelopen nacht in zijn dagelijkse videotoespraak. ,,Alsjeblieft, dit is jullie leven, het leven van jullie kinderen.”

Zelenski riep Oekraïners op om de bevelen van de autoriteiten strikt op te volgen en zich te houden aan de lokale avondklok. Vanwege het gevaar voor mijnen is het volgens de president verboden om bossen te betreden die waren bezet door het Russische leger.

Rusland viert maandag de overwinning van de Sovjet-Unie op Hitler-Duitsland in 1945. In Oekraïne bestaat de vrees voor bijzonder hevige Russische luchtaanvallen die dag. In steden aan het front zoals Odessa zal daarom een tweedaagse avondklok gelden.

Redding strijders

Na de succesvolle evacuatie van burgers uit de door Russische troepen omsingelde en belegerde staalfabriek in Marioepol - de afgelopen dagen waren het er volgens Oekraïense functionarissen zo'n 500 - zoekt Oekraïne ook naar manieren om zijn militairen en buitenlandse strijders te redden die zich in het complex hebben verschanst. Daarbij zijn volgens Zelenski ‘invloedrijke bemiddelaars en invloedrijke staten’ betrokken. Details gaf hij niet. ,,We werken ook aan diplomatieke opties om onze strijders te redden die zich nog steeds bevinden in de Azovstal-fabriek.” In het ondergrondse gangenstelsel van het laatste Oekraïense verzetsbolwerk in de havenstad zouden zich zo'n 2000 militairen en vrijwilligers bevinden.

Volgens de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksiy Arestovych wil Rusland het elf vierkante kilometer grote fabriekscomplex in de havenstad uiterlijk maandag innemen. ,,Het mooiste geschenk voor een overheerser is het hoofd van zijn tegenstander”, zei hij vrijdag tegen het Oekraïense persbureau UNIAN. ,,Ik zie duidelijk de ambitie om Azovstal te veroveren en Poetin de overwinning te geven op 9 mei.’’

De Russische president Vladimir Poetin houdt maandag in Moskou een toespraak tijdens de traditionele militaire parade ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning. Hij zal naar verwachting de verdere richting specificeren voor het Russische leger in de oorlog in Oekraïne, die vandaag 73 dagen aan de gang is.

Regio Cherson

De Russische bezetters in Zuid-Oekraïne ondernemen intussen stappen voor een afscheiding van de regio Cherson. Inwoners zouden het recht moeten krijgen op Russische paspoorten, zei een pro-Russische regionale politicus vrijdag. Kirill Stremusov is volgens het Russische staatspersbureau Ria Novosti het plaatsvervangend hoofd van het regionale militair-civiele bestuur van Cherson. ,,We zullen ons maximaal integreren in de opbouw van de Russische Federatie”, kondigde hij aan.

De regio met de gelijknamige havenstad aan de monding van de rivier de Dnjepr, zal de komende maanden volledig overschakelen op de roebel als munteenheid. Oekraïense banken moeten hun werkzaamheden staken. ,,Wij zullen het werk organiseren van banken die rechtstreeks verbonden zijn met Rusland”, aldus Stremusov.

VN

Ruim twee maanden na de Russische invasie in Oekraïne bereikte de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdagavond onze tijd voor het eerst overeenstemming over een gezamenlijke verklaring over de oorlog. De leden van het machtigste VN-orgaan verklaarden unaniem - inclusief Rusland - dat ze ‘diep bezorgd’ zijn over het conflict.

Tegelijkertijd spraken ze hun ‘krachtige steun’ uit voor het zoeken naar ‘een vreedzame oplossing’ door VN-secretaris-generaal António Guterres. Hoewel de overeenstemming wordt gezien als de zwakst mogelijke verklaring van het VN-orgaan is het ook een sprankje hoop op enige beweging in de vastgelopen diplomatie in het VN-hoofdkwartier in New York.

