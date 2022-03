Dit gebeurde er vannacht: Zelenski vraagt opnieuw om zware wapens, burgemeester vreest uitroeiing Marioepol

,,Oekraïne kan geen Russische raketten neerschieten met jacht- en machinegeweren”, zei Zelenski. Hij noemde de zwaar bevochten havenstad Mariupol als voorbeeld. ,,De stad kan niet worden bevrijd zonder voldoende voorraden tanks, zwaar materieel en vliegtuigen.’’

De Oekraïense president had zijn Poolse ambtsgenoot Andrzej Duda zaterdag in een videoconferentie ook al om zware wapens gevraagd. Zelenski waarschuwde dat zonder de levering van straaljagers en tanks aan de Oekraïense strijdkrachten, het Russische leger een latere bedreiging zou kunnen vormen voor de Navo-buurlanden.

‘Als de partners van Oekraïne niet helpen met vliegtuigen en tanks - en ze hebben die mogelijkheden - dan is er een groot risico dat het Russische leger niet alleen een raketbedreiging vormt voor het grondgebied van onze buren Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en de Baltische staten, maar ook een directe algemene militaire bedreiging”, zei Zelenski volgens de website van de Oekraïense president.

Straaljagers

Polen zinspeelde enkele weken geleden op een mogelijke indirecte overdracht van zijn MiG-29 straaljagers, die in de jaren zeventig werden ontwikkeld door de Sovjet-Unie, aan de Oekraïense strijdkrachten. Omdat een rechtstreekse overdracht van deze gevechtsvliegtuigen gezien kan worden als een provocatie, moeten ze eerst worden overgedragen aan de Amerikaanse strijdkrachten. De Verenigde Staten wezen deze stap af omdat dit zou kunnen leiden tot een directe confrontatie tussen de Navo-troepen en het Russische leger, wat een escalatie van de oorlog zou kunnen betekenen, aldus de redenering.

Dat Zelenski Marioepol als voorbeeld noemde in zijn videoboodschap, was niet toevallig. De door Russische troepen omsingelde stad was afgelopen nacht het toneel van ‘extreem zware gevechten’, zei burgemeester Vadim Boychenko in een gesprek met het Oekraïense persbureau Unian. De verdedigers bieden volgens hem ‘heldhaftig weerstand’ aan de Russische aanvallers maar die gaan ‘meedogenloos’ te werk tegen alle inwoners inclusief etnische Russen, klonk het beschuldigend.

,,Ze kregen niet de opdracht om iemand te beschermen”, zei Boychenko. ,,Hun taak is gewoon om de stad van de kaart te vegen, inclusief haar inwoners. Dit is gewoon genocide, er kan geen andere benaming voor zijn”.

De havenstad, door haar ligging vlakbij de door Moskou erkende ‘republieken’ van pro-Russische separatisten Donetsk en Loehansk van strategisch belang met het oog op een ‘landcorridor’ tussen deze gebieden en de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim, is nog steeds in Oekraïense handen. ,,En onze soldaten doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft”, aldus Boychenko.

Sommige delen van de stad staan ​​echter al onder Russische controle. ,,De stad is omsingeld, de ring wordt steeds strakker en strakker aangetrokken.” De burgemeester wilde zich niet uitlaten over de toekomst van de stad of over bevrijding door Oekraïense troepen van buitenaf. ,,Zelfs de generale staf van het Oekraïense leger heeft daarop geen antwoord”, zei Boychenko. ,,Ik denk dat we geduld en kracht moeten hebben, de tijd zal het leren.”

Luchtbrug

Marioepol was voor de Russische invasie met zo'n 450.000 inwoners de negende stad van Oekraïne. De meeste bewoners zijn inmiddels gevlucht maar de ongeveer 150.000 achterblijvers moeten zien te overleven zonder elektriciteit terwijl drinkwater, voedsel en onderdak steeds schaarser worden. ,,Ze leven in dramatische situaties’’, zei de Franse president Emmanuel Macron vrijdag na de EU-top in Brussel.

Hij kondigde aan dat Frankrijk, Turkije en Griekenland van plan zijn ‘een humanitaire operatie’ uit te voeren om de resterende inwoners ‘eerdaags’ te evacueren. ,,Ik zal binnen 48 tot 72 uur een nieuw gesprek voeren met de Russische president Vladimir Poetin om de details goed af te stemmen en de voorwaarden veilig te stellen”, aldus Macron.

In de havenstad aan de Zee van Azow zijn volgens een laatste rapport van het stadsbestuur meer dan 2000 burgers gedood. Volgens de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek moeten zo’n 100.000 mensen uit Marioepol worden geëvacueerd.

