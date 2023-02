Dit is het verhaal achter de iconische foto waarop Mesut de hand van zijn dochter vasthoudt

Een verslagen, maar ook vastberaden blik die zegt: ik laat haar niet los. De foto waarop Mesut Hançer (49) de hand vasthield van zijn overleden dochter Irmak (15), die bedolven was onder het puin van de aardbeving in Turkije, ging de wereld over. Nu doet de vader zijn verhaal in Turkse media. ,,Ik heb geprobeerd om met blote handen te graven om mijn prinses te redden, maar het lukte niet.”

De ochtend na de aardbeving was fotograaf Adem Altan van persbureau AFP in de Turkse plaats Kahramanmaraş, het epicentrum van de ramp. Er was er nog geen reddingsteam ter plaatse: de bewoners probeerden zelf het puin op te ruimen om hun dierbaren te redden. Altan zag een man in een oranje jas roerloos in de brokstukken van wat daarvoor een gebouw van tien verdiepingen was geweest.

Lees ook Turkse Mesut laat hand van onder puin overleden dochter (15) niet los

De fotograaf realiseerde zich plots dat de man een hand in de zijne hield. Op dat moment dacht hij meteen dat dit beeld de pijn van de slachtoffers van de aardbeving perfect samenvatte. De impact was groot: de foto van Mesut Hançer die de hand van zijn overleden dochter Irmak vasthoudt ging de wereld over.

Hançer heeft zijn dochter inmiddels begraven. Haar naam staat op een platte houten paal met nummer 380 op de begraafplaats van Kapiçam. ,,Ik was in de bakkerij aan het werk toen de aarde beefde”, herinnert Hançer zich, vertelt hij aan verslaggevers van Bild en CNN Türk. ,,Ik heb mijn vrouw gebeld. Ze zei dat zij, mijn twee dochters en mijn zoon veilig waren.” Maar zijn jongste dochter Irmak logeerde die nacht bij haar grootmoeder, waar haar neven ook op bezoek waren.

Volledig scherm Mesut Hançer en zijn dochter Irmak © Facebook

De vader belde naar zijn moeder, maar niemand nam op. Hij rende naar het gebouw, in de hoop dat het niet was ingestort. Zijn gebeden werden niet verhoord. Hij vond zijn dochter onder het puin, dat niet zomaar opgeruimd kon worden omdat verdere instorting dreigde ,,Ik heb geprobeerd met mijn blote handen te graven om mijn prinses te redden, maar ik kon haar er niet uit krijgen. Ik heb veel gebeden, maar helaas werkte het niet. Ik ben haar verloren.” Ook zijn moeder en twee oudere broers overleefden de beving niet.

Verdriet

Reddingswerkers hebben uiteindelijk geholpen het lichaam van Irmak uit de brokstukken te halen, vertelt hij aan Tele 1. ,,Met pikhouwelen en een schop. Ik heb haar hand geen moment los willen laten, er was geen andere keus voor me. Mijn enige troost is dat mijn dochter sliep als een engel in haar bed. Ze ging zonder pijn.” Het verdriet is immens. ,,Het is verschrikkelijk om je moeder, vader of broer te begraven, maar je eigen ​​kind opgeven... dat is onbeschrijfelijk. Zij nam bij haar dood mijn leven, mijn hart en mijn armen mee.”

Fotograaf Adem Altan heeft nog geprobeerd te praten met de vader, maar hoe stiller het was, hoe beter de bewoners de stemmen konden horen van mogelijke overlevenden onder het puin. Het beeld van vader en dochter samen is in zijn geheugen gegrift. ,,Ik was toen zo ontroerd. Ik had tranen in mijn ogen. Ik zei steeds tegen mezelf: mijn god, dit is ondraaglijke pijn.”

Volledig scherm Mesut houdt de hand vast van zijn dochter. © AFP