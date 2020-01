Dit is wat je moet weten over de bosbranden in Australië

Hoe extreem is de situatie Down Under? Bosbranden horen toch bij Australië, het droogste continent?

,,Klopt, branden zijn een natuurlijk proces. Ze worden soms door bliksem veroorzaakt. Daarnaast gebruiken de Aboriginals al tienduizenden jaren vuur om het landschap te onderhouden en voor de jacht. Maar wat nu in Australië aan de hand is, is echt uitzonderlijk. De branden zijn dit jaar ongelooflijk groot, het zijn er ontzettend veel en ze zijn ongekend hevig. In het vorige recordjaar brandde vooral grasland, in dunbevolkt gebied. Nu branden de bossen aan de relatief dichtbevolkte oostkust, waardoor de schade veel groter is. Bosbranden zijn bovendien heter, moeilijker te stoppen en er komt veel meer CO2 bij vrij die in bomen was opgeslagen.’’