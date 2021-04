Dit paard troost kankerpatiënten in ziekenhuis van Calais: ‘Hij blijft soms bij hen tot op het einde’

videoOoit liep hij dressuurwedstrijden, maar sinds enkele jaren spendeert het paard Peyo zijn tijd in een Frans ziekenhuis waar hij stervende patiënten troost en steun biedt. Soms helemaal tot op het einde. Een aangrijpend beeld van het dier terwijl het de 24-jarige Marion en haar zoontje troost, is genomineerd voor de World Press Photo-wedstrijd, die de beste journalistieke beelden van het jaar bekroont.

De winnaars worden donderdag bekendgemaakt. Het beeld van Peyo (15) is gemaakt door de Franse fotograaf Jeremy Lempin en is genomineerd in de categorie Contemporary Issues.

Op de foto is ‘dokter Peyo’ te zien die zachtjes de arm aanraakt van Marion, een 24-jarige vrouw met uitgezaaide kanker, terwijl die haar zoontje Ethan (7) knuffelt. De foto werd genomen op 30 november vorig jaar. Marion verbleef toen op de palliatieve eenheid van het Centre Hospitalier de Calais in het noorden van Frankrijk. Peyo kwam toen bijna elke dag bij haar langs.

Verlichten

De vrouw is niet de enige patiënt die door Peyo getroost wordt. In totaal gaat hij bij een twintigtal mensen langs in het ziekenhuis, waar hij ingezet wordt als therapiedier. Dat is een techniek die in wel meer zorginstellingen wordt gebruikt, maar dan eerder met kleinere dieren, zoals honden. Dieren blijken namelijk in staat om angst en stress te verlichten en kunnen zelfs een positief effect hebben op fysieke symptomen, zoals pijn en een hoge bloeddruk.

Volledig scherm Peyo op bezoek bij een patiënt. © Centre Hospitalier Techer de Calais

“Paarden blijken in het bijzonder goed te zijn voor palliatieve zorg, omdat ze uitzonderlijk goed afgestemd zijn op hun omgeving”, aldus World Press Photo. Peyo blijkt zelfs zo een weldadig effect te hebben, dat patiënten soms minder medicatie nodig hebben en daardoor op een vrediger manier kunnen sterven. Wetenschappers onderzoeken nu hoe dat komt, net als zijn vermogen om tumoren en kankers te detecteren.

Been

Peyo kiest zelf welke patiënten hij wil troosten door met zijn trainer Hassen Bouchakou door de gangen van het ziekenhuis te gaan en te stoppen en zijn been op te heffen voor de deur waar hij binnen wil gaan. Hij lijkt daarbij op een opmerkelijke manier in staat te zijn om te detecteren wie een tumor of kanker heeft.

Hem klaarmaken voor het ziekenhuis duurt ongeveer twee uur. Peyo wordt dan helemaal gewassen en gedesinfecteerd. Dat blijkt hij volgens zijn trainer wel leuk te vinden.

Volledig scherm Peyo en zijn trainer. © Centre Hospitalier Techer de Calais

Peyo blijft vaak tot op het einde. Zo hield hij op zeker moment twee uur lang een stervende vrouw gezelschap, vertelt zijn trainer. “Ik vergezel hem gewoon, maar ik laat hem zelf beslissen wat hij wil doen”, zegt die in de Britse krant The Guardian. “Dat bepaalt hij helemaal zelf. Sinds 2016 hebben we ongeveer 1.000 mensen steun geboden tot hun laatste ademtocht. Peyo betekent alles voor me.”

Het paard gaat soms zelfs naar de begrafenis van de patiënten die hij goed kent. Dat gebeurde onder meer na de dood van Daniel (67) in januari. De man was vroeger paardrijder en stierf aan kanker. Peyo liep achter de kist toen die bijgezet werd op de begraafplaats.