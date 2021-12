Dit rapliedje heeft mogelijk honderden zelfmoorden voorkomen

Uit de maandag gepubliceerde studie blijkt dat het aantal telefoontjes naar Amerikaanse hulplijnen fors steeg nadat het nummer in 2017 uitkwam. In ruim een maand tijd kregen de medewerkers van de Amerikaanse National Suicide Prevention Lifeline circa 10.000 telefoontjes binnen, een stijging van bijna 7 procent. In diezelfde periode vonden bovendien veel minder zelfmoorden plaats. Ook steeg het aantal zoekopdrachten naar Amerikaanse hulplijnen.

‘Je bent niet alleen’

Het ruim vier minuten durende nummer, dat op Spotify ruim 1 miljard keer is beluisterd, spoort mensen met suïcidale gedachten aan de National Suicide Prevention Lifeline te bellen. In het lied rapt Logic ‘Ik wil dat jij in leven blijft’ en ‘Het kan zo moeilijk zijn, maar je moet nu leven’. Het lied trok wereldwijd veel aandacht. Tijdens de Grammy Awards in 2018 verschenen op het podium tientallen mensen die een zelfmoordpoging overleefden. Zij droegen shirts met de tekst ‘je bent niet alleen’.

‘Al deze gebeurtenissen zorgden voor brede publieke aandacht voor de boodschap van het lied, dat de hulp van de Amerikaanse hulplijn beschikbaar en effectief is’, aldus de onderzoekers van British Medical Journal in hun rapport. ,,Zelfmoordpreventie en voorlichting moeten positieve media benutten om het grote publiek en risicogroepen voor te lichten over zelfmoordpreventie, zonder schade toe te brengen aan personen die risico lopen. Een groot dilemma voor onderzoek op dit gebied is dat verhalen over hoop en herstel veel minder media-aandacht krijgen dan verhalen over zelfmoord.”

Inspiratie

Rapper Logic, die eigenlijk Sir Robert Bryson Hall heet, zegt dat zijn lied geïnspireerd is door fans die hem vertelden dat zijn muziek hun leven had gered. ,,In mijn gedachten had ik zoiets van: ‘Man, ik probeerde niet eens iemands leven te redden’, vertelde hij in een interview met Genius. ,,En toen drong het tot me door, de kracht die ik heb als artiest met een stem. Ik probeerde niet eens je leven te redden. Wat zou er nu kunnen gebeuren als ik het daadwerkelijk echt probeerde?”

Het nummer, dat in samenwerking met Alessia Cara en Khalid is uitgebracht, stond enkele weken in de top 10 van de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. Op YouTube is de videoclip van het nummer, waarin een homoseksuele man te zien is die worstelt met zijn seksualiteit, bijna een half miljard bekeken.