Dit weten we tot nu toe over de aanslagen in Nieuw-Zeeland

- Aan het begin van de middag (lokale tijd) drong een schutter de Al Noor-moskee in het centrum van Christchurch binnen, terwijl gelovigen bezig waren met het gebed.



- Later vond bij een moskee aan Linwood Avenue in Christchurch een andere schietpartij plaats.



- Tientallen mensen raakten gewond. Onder hen zouden zich ook kinderen bevinden.



- De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern sprak in een verklaring van ‘een van de zwartste dagen van Nieuw-Zeeland’. Ze noemde de aanslagen een ‘ongekende daad van geweld’. Volgens Ardern kunnen onder de slachtoffers vluchtelingen en migranten zijn. ,,Zij zijn wij. De dader heeft geen plaats in Nieuw-Zeeland.’’



- De politie heeft drie mannen en een vrouw gearresteerd.



- Mike Bush, commissaris van de Nieuw-Zeelandse politie, sluit meerdere arrestaties niet uit.



- Volgens de Australische premier Scott Morrison is een van de opgepakte verdachten een Australiër.



- Een van de schutters heeft het bloedbad 17 minuten lang live gefilmd en gestreamd via Twitter en Facebook. Te zien is hoe hij de moskee binnenloopt en wild om zich heen begint te schieten. De politie heeft opgeroepen de schokkende beelden niet te delen en probeert de opnames van de social media te laten verwijderen. Op Facebook is dat inmiddels gebeurd.



- Een van de schutters zou een manifest online hebben gezet, zo meldt persbureau Bloomberg. In het tientallen pagina’s lange document schrijft hij onder meer dat hij is geïnspireerd door de Noorse schutter Anders Breivik die in 2011 77 mensen doodde op het eiland Utøya. Ook Breivik schreef toen ook een zeer lang manifest.



- De politie heeft opgeroepen uit voorzorg alle moskeeën in het land te sluiten.



- Er zijn meerdere geïmproviseerde explosieven en een bomvest gevonden in de auto’s van de verdachten.