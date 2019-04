Dit weten we tot nu toe over de aanslagen Sri Lanka

In de hoofdstad Colombo waren explosies bij de St. Antonykerk en vier hotels: het Kingsbury-hotel, het Shangri-La Hotel, het Cinnamon Grand en hotel Tropical Inn vlakbij dierentuin Colombo Zoo. Ook de St. Sebastiankerk in Katuwapitiya, ten noorden van Colombo, en de Zionskerk in Batticaloa aan de oostkust zijn getroffen. Een achtste explosie vond plaats in de plaats Dematagoda, vlakbij de hoofdstad, zo meldt de zender Newsfirst op gezag van de politie.

Volgens het Franse persbureau AFP zouden er ook twee Nederlanders onder de doden zijn, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit nog niet bevestigd. Er zouden zeker 35 buitenlanders onder de dodelijke slachtoffers zijn, waaronder Amerikanen en Britten. De reisorganisaties Thomas Cook, TUI en Kras melden dat er geen Nederlanders die via hen hebben geboekt betrokken zijn bij de aanslagen op Sri Lanka. Het Rode Kruis heeft inmiddels de website ikbenveilig.nl geopend. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka gewijzigd. Voor het hele land gelden veiligheidsrisico’s. Nederlanders in het land worden opgeroepen aan familie te laten weten waar ze zijn. Voor hulp kan contact worden opgenomen met de ambassade via dit telefoonnummer: +31 247 247 247.

De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist, maar zeker twee aanslagen zouden zijn gepleegd door zelfmoordterroristen. Over de achtergrond ervan is nog niets bekend. De daders lijken zich te hebben gericht op katholieken, rijken en toeristen. De aanslagen in de kerken werden gepleegd toen de paasmissen bezig waren. Het lijkt erop dat de operatie goed is voorbereid. Politiechef Pujuth Jayasundara zou op 11 april hebben gewaarschuwd in een bericht dat naar alle politieafdelingen in het land ging dat zelfmoordenaars een aanslag wilden gaan plegen. Het zou gaan om leden van de National Thowheeth Jama’ath (NTJ), een groep radicale moslims ,,Een buitenlandse veiligheidsdienst heeft gezegd dat de National Thowheeth Jama’ath een plan heeft zelfmoordaanslagen uit te voeren op prominente kerken in Colombo’’, luidde het bericht. De NTJ is een groepering die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden.