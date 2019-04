Dit zijn de kippenvelfoto’s van de Notre-Dame

Frankrijk rouwt om No­tre-Da­me, Parijze­naars verzamelen stukjes houtskool van dak

8:54 Burgemeester Hidalgo van Parijs zegt met een brok in haar keel dat ze is getroffen door alle blijken van medeleven. ,,Burgemeester van heel de wereld hebben ons gesteund. Er is een menselijke keten die zich manifesteert.” Parijs overweegt een internationale conferentie van donors voor de wederopbouw. Met name vanuit de Verenigde Staten zouden zich al verschillende grote donors hebben gemeld.