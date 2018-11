Dit zijn de voorpagina's van de Britse kranten na de brexit-deal

De voorpagina's van de Britse kranten vandaag spreken boekdelen. De brexit ofwel ‘brexsh*it’ aldus The Sun , beroert iedereen van links tot rechts. De veelgeplaagde premier May is vrijwel overal kop van jut. Metro vat het bondig samen: ‘back May or sack May’: steun May of laat haar (en de deal) vallen.

De krant The Sun, die in 2016 na het brexitreferendum nog van overwinning sprak ‘See EU Later’ kopte, zit nu in zak en as. Want de ‘soft deal’ die May uit de brand heeft weten te slepen, is niet wat de krant voor ogen had. ,,We zitten in de brexsh*t", klinkt het dan ook weinig subtiel:

De Daily Mirror rept over een ‘oorlogskabinet’ en een ‘regering in crisis’ en beweert dat er zeker veertig rebellen in Mays eigen partij bezig zijn om haar ondergang te plannen:

Metro houdt het dan weer kort en krachtig: ‘back May or sack May’: steun May of gooi haar eruit:

Ook de Schotten zien de toekomst van May somber in, getuige de kop van The Scotsman: ,,May overleeft strijd met haar kabinet... maar voor hoe lang?”:

De Scottish Daily Mail besluit Mays daadkracht in de verf te zetten. ,,,Ik sta klaar om te vechten", klinkt het strijdlustig.

De Daily Telegraph kijkt vooral vooruit, naar de ‘moeilijke dagen’ die zeker nog te verwachten zijn:

De Daily Express, die als slogan ‘we're backing Britain’ - we steunen Groot-Brittannië’ - heeft, zet May dan weer als een halve dictator neer: ,,Het is mijn deal... of geen brexit”, staat er in koeienletters naast een grote foto van een pratende May.

,,May probeert de barsten te lijmen", nuanceert The Times :

De Financial Times meldt dat May zich ,,schrap zet voor de terugslag nadat ze de verscheurende brexit-strijd gewonnen heeft”.

The Guardian focust vooral op de verdeling die ‘Mays brexit’ zaait: ,,een verdeeld kabinet, een verdeelde partij en een verdeeld volk", luidt het harde oordeel.

The New European, tot slot, beeldt May in zwaar weer af terwijl ze bijna verdrinkt en kopt ,,Mays deal van de laatste snik”:

Ook voor cartoonisten en satirici zijn het gouden tijden. Hieronder een poster op straat in Londen, met een wrange twist op de drie musketiers van weleer:

De covers van The Spectator deze week: