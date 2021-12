Dochter Navalny neemt prijs vader in ontvangst

De 45-jarige Navalny zit een gevangenisstraf uit sinds hij begin dit jaar terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd. In Rusland streed Navalny tegen de corruptie van het Poetin-regime en legde hij vele misstanden bloot. Daarmee kreeg hij miljoenen Russen op de been.



,,Zeg dat niemand Rusland kan vereenzelvigen met het regime van Poetin”, aldus studente en blogster Daria (20). Volgens haar zitten mensen die een oplossing zien in het paaien van dictators op de verkeerde weg. Ook moet de EU trouw blijven aan haar idealen, ‘trouw aan die geweldige ideeën die aan de basis ervan staan. We zetten ons in voor een Europa van ideeën, voor het vieren van mensenrechten, democratie en integriteit’, zei Navalny's dochter in haar dankwoord.