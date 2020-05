Dode bij crash met showvliegtuig Canada

Oehoe bouwt nest met drie kuikens op de venster­bank van Jos: ‘Ze kijken ’s avonds televisie met mij’

17 mei Een oehoe en haar drie jongen van amper vijf weken oud verblijven op het balkon van een appartement in het Belgische Geel. Opmerkelijk en vooral indrukwekkend. De oehoe is de grootste uilensoort die in Europa leeft en laat zich zelden zien, laat staan in het midden van een stad.