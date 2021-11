Dode en gewonde bij ontploffing in Liverpool, drie personen opgepakt op verdenking van terrorisme

Door Jobs gebouwde Ap­ple-computer geveild voor 400.000 dollar

Een van de eerste Apple-computers ooit gemaakt is dinsdag in de Amerikaanse staat Californië geveild voor 400.000 dollar (345.100 euro), melden Amerikaanse media. Het nog altijd werkende apparaat is een van de 200 door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak met de hand gebouwde Apple 1-computers. In 1976 kostte dit type computer nog 666 dollar (574 euro).

