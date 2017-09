Dode en gewonden op Nederlands deel Sint-Maarten

In totaal zijn tot nu toe tien dodelijke slachtoffers geteld na het natuurgeweld. Naast de doden op Sint Maarten gaat het om drie slachtoffers in Puerto Rico, een op Anguilla en een op Barbuda. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog flink zal oplopen.



Volgens de Franse premier Édouard Philippe vielen er op Saint-Martin zo'n vijftig gewonden. De materiële schade is aanzienlijk. ,,Zeker 95 procent van de huizen is beschadigd en 60 procent is onbewoonbaar'', zei hij. ,,De elektriciteit is afgesneden en er is gebrek aan drinkwater en brandstof.''



Ook op het eilandstaatje Barbuda is 95 procent van de huizen beschadigd, meldde de premier. Antigua bleef over het algemeen gespaard, maar het Britse eiland Anguilla is volgens ooggetuigen 'getroffen als door atoombom'. Ook de Britse Maagdeneilanden hebben grote schade geleden, zei staatssecretaris Alan Duncan van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.



