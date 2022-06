Dode vrouw in kanaal Limburg: Duitse politie toont foto's slachtoffer, hoopt op tips

In het Duitse opsporingsprogramma Aktenzeichen XY ... ungelöst zijn dinsdagavond foto's getoond van de vrouw die vorig najaar dood werd aangetroffen in een kanaal bij Nederweert. Het gaat om de 57-jarige Iwona Ochman uit Solingen.

Ze werd op 22 september 2021 omstreeks 16.00 uur voor het laatst gezien tijdens een bezoek aan het Centrum voor Onderwijs en Integratie in Solingen, zo'n 20 kilometer onder Wuppertal en 30 kilometer ten zuidwesten van Düsseldorf. Daarna ontbreekt elk spoor van de vrouw tot de ontdekking van haar lichaam in het Wessem-Nederweert-kanaal in Nederweert, op 28 september 2021 door de schipper van een pleziervaartuig. Volgens de Nederlandse politie werd ze vermoord.

De recherche in Wuppertal hoopt met het tonen van foto’s van de vrouw, die de Poolse nationaliteit had, op informatie over haar verblijfplaats en de gebeurtenissen in de tussenliggende zes dagen. ‘Waar is ze naartoe gegaan, met wie had ze daarna nog contact en weet u iets over haar connecties in Nederland’, luidt het in de oproep.

De politie wist de identiteit van de vrouw pas te achterhalen nadat een neef haar op 12 april 2022 in Duitsland als vermist had opgegeven. Zowel in Nederlandse als Belgische opsporingsprogramma’s was daarvoor aandacht besteed aan de tot dan toe onbekende dode.

Iwona Wochman werd op 16 juni 1964 geboren in het Poolse Tarnowskie bij Katowice. Ze was 1,69 meter groot, slank en had ‘kin-lang’ blond haar met een pony.

Volledig scherm © PP Wuppertal

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: