Dode walvis spoelt aan met 40 kilo plastic in maag: ‘ernstigste vergiftiging ooit’

Op de Filipijnen is een dode spitssnuitdolfijn aangespoeld. Het dier, behorend tot de familie van de tandwalvissen, is waarschijnlijk overleden door een plasticvergiftiging. In de maag van het mannetje werd maar liefst veertig kilo plastic gevonden, voor het merendeel tassen en zakken.

Zeebioloog Darrell Blatchley van het natuurhistorisch museum D’Bone Collector op het Filipijnse eiland Mindanao, spreekt van de ernstige plasticvergiftiging ooit. ,,Ik heb nog nooit zoiets gezien. Tussen de 40 kilo afval in de maag van het dier zag ik verschillende soorten plastic in alle soorten en maten. Daaronder 16 lege rijstzakken, vier zakken waarmee bananen beschermd worden tegen onder andere insecten en meerdere boodschappentassen. Nooit eerder zagen we zoveel plastic in een walvisachtige. Het is walgelijk’’, schrijft hij op zijn Facebookpagina.

De Cuvier-dolfijn (officiële naam van het dier) strandde vrijdag bij op de kust bij de stad Mabini op het eiland Luzon. Het gaat volgens Blatchley om een jong mannetje van zo'n 4,6 meter lang en 2,1 meter breed. De hoeveelheid afval in de maag was naar eigen zeggen een tiende van het totale gewicht van het 500 kilo zware beest. Een volledige lijst van de plastic voorwerpen zal de komende dagen openbaar worden gemaakt, aldus de zeebioloog.

Reddingspogingen

Volgens het Filipijnse Bureau voor Visserij en Aquatische Hulpbronnen probeerde de lokale vissersgemeenschap de gestrande spitssnuitdolfijn tot drie keer toe te redden door hem naar dieper water te slepen. Uiteindelijk spoelde het beest dood aan.

Volgens Blatchley was de spitssnuitdolfijn een stuk kleiner dan de potvis die in december 2016 strandde op het eiland Samal vlakbij Mindanao. ,,Die potvis was vele malen groter maar had slechts 10 kilo plastic in zijn maag.’’

Schuldigen

Hij roept de Filipijnse regering op om actie te ondernemen ‘tegen hen die door blijven gaan met het behandelen van de oceaan en waterwegen als afvalcontainers’.

De Filipijnen wordt door natuurbeschermingsorganisaties aangemerkt als een van de grootste oceaanvervuilers ter wereld. Dat zou komen omdat het land nog altijd plastic voor eenmalig gebruik propageert.

WWF

Het Wereldnatuurfonds (WWF) zegt in een reactie: ,,De gestrande potvis in de Filipijnen is het zoveelste voorbeeld dat plastic vervuiling dodelijk is voor het leven in de oceanen. Per jaar komt er 10 miljard kilo plastic in de zee terecht: we hebben nog geen idee hoe verstrekkend de gevolgen hiervan zullen zijn voor het functioneren van de oceaan en uiteindelijk voor onszelf. Er moeten bindende internationale afspraken komen om de plastic crisis te stoppen."

Volledig scherm Darrell Blatchley met de gestrande spitssnuitdolfijn. Naast het beest ligt het plastic afval uit de maag van het dier. © Darrell Blatchley