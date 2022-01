Dodelijk drama collegezaal Duitsland: schutter (18) was lid van neonazipartij, kocht wapens in Oostenrijk

De Duitse student die maandag het vuur opende in een collegezaal van de universiteit Heidelberg had extreemrechtse sympathieën. Vier medestudenten raakten gewond, waarvan een met dodelijke afloop.

Nikolai G. (18) was in het verleden lid van de extreemrechtse partij Der III-Weg, melden Duitse media op basis van bronnen in veiligheidskringen. Speurders kwamen de naam van de tiener tegen op een interne ledenlijst uit 2019. In oktober van dat jaar meldde hij zich volgens Der Tagesspiegel af bij de in 2013 opgerichte partij, die geldt als een van de meest radicale en actieve organisaties in de neonazi-scene.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Heidelberg trekken rechercheurs ‘aanwijzingen’ na dat de verdachte lid was van de extreemrechtse partij en deze in 2019, ‘toen hij nog minderjarig was’, zou hebben verlaten. Voorlopig zijn er evenwel geen aanwijzingen dat hij geradicaliseerd was of contacten had ‘in het rechtse spectrum’, stelt het OM op basis van een analyse van digitale media van G. en verklaringen van mensen uit zijn persoonlijke omgeving. Het motief van de schutter blijft vooralsnog onduidelijk.

Oostenrijk

De student biochemie, die zich na het drama in de collegezaal buiten van het leven beroofde, kocht ‘ongeveer een week’ voor zijn aanval drie geweren in Oostenrijk. Twee van die wapens zou hij bij een wapenhandelaar hebben gekocht, het derde van een particulier. Eerstgenoemde wapens werden maandagmiddag met zo'n 150 patronen naast zijn lichaam aangetroffen op het universiteitsterrein. Het derde, een jachtgeweer, werd door de Oostenrijkse politie gevonden in een door G. gehuurde kamer. In hoeverre de wapenverkopers strafrechtelijk aansprakelijk zullen worden gesteld, moet nog worden uitgezocht. ,,Dit blijkt lastig te zijn vanwege de verschillende juridische situaties in de Republiek Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland”, aldus het OM in een verklaring.

Vanuit zijn woonplaats Mannheim nam de verdachte volgens het OM een taxi naar Heidelberg, zo'n 18 kilometer naar het zuidoosten. De wapens zou hij hebben verstopt in een sporttas die tijdens de rit in de kofferbak van de wagen lag. G. beschikte niet over een wapenvergunning, zijn ouders evenmin. Hij zou in Oostenrijk een jachtvergunning hebben willen regelen.

Schizofrenie

De tiener woonde volgens Der Tagesspiegel pas enkele maanden in Mannheim. Hij groeide op in het Berlijnse stadsdeel Wilmersdorf en zou daar in 2017 betrokken zijn geweest bij een vechtpartij. De toen 14-jarige G. en een vriend sloegen volgens de Berlijnse krant een jongere tiener in elkaar. De moeder van het slachtoffer nam contact op met de politie, maar het onderzoek werd stopgezet.

Volgens Der Spiegel leed G. in het verleden aan schizofrenie en hoorde hij “bevelende” stemmen.

Volledig scherm Sporenonderzoek op de twee geweren die naast het lichaam van de schutter werden aangetroffen. © AP

Vader

G. kwam maandag omstreeks 12.24 uur de collegezaal binnen van het centrum voor organische biologie en begon in het wilde weg om zich heen te schieten. Vier medestudenten raakten gewond: drie vrouwen (19, 20 en 23 jaar) en een man (20). De oudste vrouw werd in het hoofd geraakt en bezweek later in een ziekenhuis aan haar verwondingen. De andere slachtoffers raakten lichtgewond. Vlak voor zijn daden stuurde de schutter zijn vader een appje waarin hij schreef dat ‘nu mensen bestraft moeten worden’. Die vader belde om 12.32 uur de politie met de mededeling dat zijn zoon een berichtje had gestuurd waarin hij zijn daad aankondigde.

In het appartement van G. in Mannheim namen speurders mobiele telefoons, laptops en een tablet in beslag. Tot nu toe is er volgens het OM ‘geen bewijs gevonden van een persoonlijke relatie tussen de vermeende dader en de slachtoffers’.