Dodelijke aanslag in bar Tel Aviv: dader gedood na urenlange achtervolging

De man die donderdag in de Israëlische hoofdstad Tel Aviv twee mensen zou hebben gedood, is na een achtervolging door de politie doodgeschoten. Dat gebeurde vrijdagochtend na een schietpartij, meldt The Jerusalem Post.

In een bar in het centrum van Tel Aviv kwamen donderdagavond zeker twee personen om het leven, twaalf anderen raakten gewond. Vier mensen zouden in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De schutter, volgens de Israëlische krant een man van Palestijnse afkomst, was urenlang op de vlucht.

Zeker duizend politieagenten, geholpen vanuit de lucht door een helikopter met schijnwerper, gingen op jacht naar de aanslagpleger. Bewoners werden opgeroepen binnen te blijven. ,,Een terrorist opende van dichtbij het vuur en ging er daarna te voet vandoor”, aldus een woordvoerster. Dat gebeurde in een café in een drukke winkelstraat. De vermoedelijke schutter werd later in het stadsdistrict Jaffa om het leven gebracht.

Het is de laatste aanslag in een serie, die in een maand tijd aan dertien mensen het leven heeft gekost. Het is de ergste uitbarsting van geweld in Israël in jaren. De Palestijnse groepering Hamas prees de gewelddadige actie donderdag.

Mogelijk gaat het weer om een terroristische aanslag aangezien in vastenmaand ramadan de spanningen tussen Palestijnen en Israëliërs vaker oplopen. In een maand tijd zijn dertien inwoners bij aanslagen om het leven gekomen. Duizend militairen versterken sinds kort de Israëlische politie. Het is de ergste uitbarsting van geweld in Israël in jaren.

Explosie

‘Een gruwelijke terroristische aanslag’, zegt Hans Docter, de Nederlandse ambassadeur in Israël op Twitter. Volgens een lokaal ziekenhuis zijn er twee doden en acht gewonden gevallen. Op videobeelden zijn gewapende agenten te zien die een gebouw doorzoeken. Ook is er een explosie gehoord en zou er onrust zijn op meerde plekken in het centrum.

Zeker een schietpartij vond plaats in Dizengoff, een uitgaansstraat. De politie riep op het gebied te vermijden. Toen de aanvallen begonnen was het druk met feestgangers op straat.

Burgemeester Ron Huldai zei dat aanslag vermoedelijk is gepleegd door een Arabische dader met ‘nationalistische’ motieven. Hij drong een café binnen en begon meteen te schieten. De Palestijnse groepering Hamas prees de gewelddadige actie.

Volledig scherm Agenten in opperste staat van paraatheid donderdagavond. © AFP