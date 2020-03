Dodelijke vulkaan Merapi barst uit in Indonesië

Ritje naar verjaar­dags­eten­tje eindigt in nachtmer­rie: Vlaamse ligt 2 uur hulpeloos in sloot

2 maart Een Belgische vrouw die morgen haar 43ste verjaardag viert heeft gisteravond een hachelijk avontuur beleefd. Nadat ze op de E403 in België, tussen Zeebrugge en Doornik, was aangetikt door een andere auto belandde ze met haar Mini Cooper in een sloot naast de snelweg. Het duurde twee uur voor ze werd gevonden.