Dodelijkste pandemie ooit: mysterie rond oorsprong van de Zwarte Dood ‘is opgelost’

Bizar jachtonge­luk in Duitsland: ene Nederlan­der ‘ziet andere aan voor wildzwijn’, slachtof­fer zwaarge­wond

Bij een wildezwijnenjacht in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is een 54-jarige Nederlander in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt. Hij werd beschoten door een 65-jarige landgenoot. Tegen hem is een vooronderzoek geopend, meldt de politie.

12 juni