Doden bij nieuwe Israëlische aanvallen op Gaza, onderhandelingen over wapenstilstand nog gaande

Ook zeker twee hooggeplaatste Palestijnse leiders van de Islamitische Jihad, dat een grote aanwezigheid heeft in Gaza, zijn om het leven gekomen. Een van hen is Khaled Mansour, bevestigde de beweging vandaag nadat het Israëlische leger gisteravond in een verklaring zei ‘kopstukken van Islamitische Jihad’ te hebben geneutraliseerd. Mansour had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook. Vrijdag werd de hoge commandant Taysir al-Jabari al gedood.



Het tweetal werd onlangs opgepakt op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Palestijnse militie-eenheden beantwoorden de aanvallen met honderden raketaanvallen op steden in Israël. Die worden volgens het Israëlische leger bijna allemaal onderschept met de zogenoemde ‘ijzeren koepel’.



Er zijn tot nu toe geen doden of gewonden gemeld aan Israëlische zijde.