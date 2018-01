Doden door explosie in Syrische stad Idlib

Dode bij explosie in Stockholm

7 januari Bij een explosie in een metrostation in Stockholm zijn vandaag een 60-jarige man en een 45-jarige vrouw gewond geraakt. De man is aan zijn verwondingen bezweken. Het slachtoffer zou iets hebben opgepakt op metrostation Vårby in Huddinge, een buitenwijk van de Zweedse hoofdstad. Het voorwerp, vermoedelijk een handgranaat, explodeerde daarop. Er is volgens de politie geen sprake van een gerichte aanval op de twee slachtoffers. ,,We hebben geen reden om dat aan te nemen'', aldus een woordvoerder. Volgens de politie zou er eveneens geen sprake zijn van terrorisme.