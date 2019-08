Doden door schietpartij in winkelcentrum Texas, een persoon aangehouden

In El Paso (Texas) is een schutter gesignaleerd in een Walmart. De politie vraagt om weg te blijven van het winkelcentrum Cielo Vista Mall. De lokale politie zegt dat er meerdere doden te betreuren zijn. Volgens de lokale zender KTSM gaat het om 18 dodelijke slachtoffers. Dat is nog niet bevestigd. Het acute gevaar zou geweken zijn.

Volgens burgemeester Dee Margo zijn er meerdere aanhoudingen verricht, maar andere bronnen spreken van één aanhouding. De lokale zender heeft inmiddels een bewakingsfoto gepubliceerd waarop een jonge man met een groot wapen een supermarkt binnenloopt.

Er is op verschillende plekken geschoten, zegt de politie. Vooral in de Walmart, maar ook daarbuiten. Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn is nog niet bekend. TV-zender NBC meldt dat het plaatselijke universiteitsziekenhuis 10 zwaargewonde mensen heeft binnen gekregen. De politie van El Paso meldt dat er ‘meerdere meldingen’ over meerdere schutters zijn, maar zekerheid daarover ontbreekt nog.

KTSM meldt op basis van politiebronnen dat het gevaar inmiddels geweken is. Mensen moeten nog wel op afstand blijven. In een school in de buurt van het winkelcentrum is een plek ingericht waar overlevenden en familie elkaar kunnen terugvinden. De politie roept mensen nog steeds op weg te blijven uit de buurt van het winkelcentrum. Zojuist werd een auto omsingeld, mogelijk omdat die aan een verdachte zou toebehoren.

De lokale politie maakte rond 11.00 uur lokale tijd melding van de schietpartij. Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte is gesteld van de schietpartij en de situatie blijft volgen. Hij sprak ook met de Texaanse gouverneur Gregg Abbott en minister van Justitie Bill Barr over de situatie.

Op een video die lokale media op Twitter delen, is te zien hoe bezoekers van het winkelcentrum geëvacueerd worden. Ze gaan onder toeziend oog van gewapende agenten met de handen omhoog naar buiten. Op de beelden is te zien dat het een groot winkelcentrum betreft. El Paso is een stad met 680.000 inwoners in het westen van Texas, in de buurt van de grens met Mexico.

(Later meer)

Volledig scherm Politie buiten het winkelcentrum. © EPA

Volledig scherm © AFP