Doden en gewonden na vulkaanuitbarsting Guatemala

De vulkaan spuugt een enorme wolk aan zwarte rook en as de lucht in. Ook in de nabijgelegen dorpjes San Pedro Yepocapa en Sangre de Cristo werden huizen en auto's bedolven onder de as. De enige startbaan van het internationale vliegveld in de hoofdstad Guatemala City werd gesloten om de veiligheid van de passagiers te garanderen.



Inwoners van de hoofdstad zijn opgeroepen om kalm te blijven. Dat zij nu zoveel last hebben van de as en de rook, komt door de draaiende wind, aldus David de Leon, woordvoerder van de rampenbestrijding in het land.