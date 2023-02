Doden en honderden gewonden door nieuwe aardbevingen: ‘Mensen schreeuwen voor hun leven’

Update/met videoHet grensgebied tussen Turkije en Syrië is maandagavond opnieuw getroffen door twee aardbevingen. Er zijn in beide landen samen enkele doden en honderden gewonden. De eerste aardbeving rond 20.00 uur lokale tijd had een kracht van 6.4. Drie minuten later volgde een beving van 5.8. ‘Het duurde heel lang en werd steeds erger’, zegt Esther Kef vanuit de getroffen regio.

Volgens het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC) lag het epicentrum van de eerste beving in de Turkse provincie Hatay, 14 kilometer ten zuidwesten van provinciehoofdstad Antakya en ter hoogte van de plaats Defne. De beving vond plaats op zo’n twee kilometer diepte. De tweede aardbeving vond bij kustplaats Samandag plaats.

Het dodental na de aardbevingen van maandagavond loopt op. In Turkije zijn volgens de rampendienst (AFAD) zes mensen om het leven gekomen. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten maakt melding van zeker vijf sterfgevallen in Syrië. Het aantal gewonden ligt in Turkije op 294, in Syrië zijn het er ongeveer 500. Het Syrisch Observatorium, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie, zegt dat inwoners van bijvoorbeeld Aleppo in paniek van daken en balkons sprongen om zichzelf in veiligheid te brengen. AFAD roept inwoners op beschadigde gebouwen niet te betreden, maar er juist weg te blijven.

Ibrahim Guzel, de burgemeester van Defne, tussen Samandag en Antakya, zei maandag tegen omroep NTV dat er geen elektriciteit is. ,,Mensen schreeuwen voor hun leven”, zei Guzel, die bevestigde dat er opnieuw mensen vastzitten onder het puin. Een AFP-verslaggever spreekt van ‘paniekerige’ taferelen in Antakya, een stad met zo’n 200.000 inwoners. Er zou sprake zijn van nieuwe schade aan gebouwen, meldt persbureau Reuters.

‘Echt heel heftig’

De Nederlandse Esther Kef, woonachtig in Amsterdam, was op het moment van de aardbevingen nabij Defne. Zondag landde ze met haar team in Istanboel en maandagmiddag kwam ze aan in Hayta om er namens haar net opgezette stichting Animal Heroes (de website moet nog live, red.) te helpen met het redden van dieren.

,,Een half uur voor de aardbeving waren we nog op de vijfde verdieping van een half kapot, maar nog wel stabiel gebouw om een kat te redden. Gelukkig waren we daar net weg en weer terug in ons kamp om een hondje te behandelen, toen die aardbeving plaatsvond. Ik had dat nog nooit meegemaakt en dacht: ‘Het zal wel een kleine schok zijn', maar het duurde heel lang en werd steeds erger. Ondertussen hoorden we allemaal mensen gillen en een hoop geluid van puin dat viel en gebouwen die instortten. Terwijl hier al helemaal niet veel gebouwen meer overeind staan. Het was echt heel heftig.’’

Quote Je voelt de aarde bewegen onder je voeten en dat is heel eng Esther Kef, Animal Heroes

Kef helpt met haar team Turkse dierenrechtenorganisaties met het redden van dieren. ,,Ze hebben zo'n vierhonderd adressen waar nog huisdieren zouden zijn, maar ze hebben te weinig mankracht om al die adressen langs te gaan. Dus dat doen wij nu, samen met organisaties uit andere landen.’’

De Nederlandse was in september nog voor noodhulp in Oekraïne, zo vertelt ze. ,,En dat was heftig, maar dit gaat je voorstellingsvermogen te boven. We zijn allemaal gechoqueerd van alle ellende die we hier zien. Alle gebouwen zijn zwaar verwoest. En hier komen ook nog elk uur dieren binnen. Ik sta nog steeds te shaken, heb heel erg trillende knieën. Je voelt de aarde bewegen onder je voeten en dat is heel eng.’’

tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Esther Kef zit momenteel in Turkije om te helpen dieren te redden. © Animal Heroes

‘Leek of de aarde openscheurde’

Ooggetuigen in Hatay zeggen tegen regionale media dat de naschokken van maandagavond krachtiger aanvoelden dan die begin deze maand. Dat terwijl de zwaarste naschok een kracht van 6.4 had, terwijl op 6 februari bevingen met een kracht van 7.8 en 7.5 werden gemeten.

Het epicentrum van de zware naschok maandagavond lag veel zuidelijker dan die begin deze maand, wat kan verklaren waarom het in delen van de provincie Hatay als een grotere schok voelde. ,,Ik voelde hoe de grond onder mijn voeten werd weggetrokken”, vertelde ooggetuige Mehmet Ali Gumus vanuit Samandag, een kustplaats vlak bij het epicentrum, tegen The New York Times.

Muna Al Omar, een inwoner van Antakya die op het moment van de aardbeving in een tentenkamp was, zegt tegen Reuters: ,,Ik dacht dat de aarde onder mijn voeten zou openscheuren. Komt er nog een naschok?’’ Een AFP-journalist in de provinciehoofdstad, meldt dat de beving veel paniek veroorzaakte onder de al zwaar getroffen bevolking en ook zorgde voor grote stofwolken in de stad. Hij zag en hoorde verschillende delen van reeds zwaar beschadigde muren van een gebouw afbrokkelen en verschillende mensen, schijnbaar gewond, om hulp roepen.

Volledig scherm Een gewonde man wordt weggedragen in Antakya. © REUTERS

Zware aardbevingen

Twee weken eerder, op 6 februari, werd Turkije iets noordelijker getroffen door twee zware aardbevingen. Die leidden tot grote schade en veel doden in het zuiden van Turkije en ook in het noorden van Syrië. Hatay is een van de zwaarst getroffen provincies van de eerdere aardbevingen en er liggen veel gebouwen al in puin.

Het dodental na die eerste aardbevingen (en de vele naschokken daarna) staat inmiddels op zeker 46.000 in beide landen samen. De verwachting is dat dat getal verder oploopt, aangezien nog veel slachtoffers onder het puin liggen. Na de twee zware aardbevingen zouden al zo'n 6000 naschokken hebben plaatsgevonden, meldt persbureau Afp op basis van Afad.

Zondag staakte Turkije de reddingswerkzaamheden in alle provincies, behalve Hatay en Kahramanmaras. Maandag was president Recep Tayyip Erdogan op bezoek in de provincie Hatay, waar duizenden gebouwen al waren ingestort door de vorige bevingen. Hij beloofde daar dat de bouw van nieuwe woningen volgende maand zal beginnen. In het door een burgeroorlog geteisterde Syrië verloopt het reddingswerk en de hulpverlening moeizaam.

Tekst gaat door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Defensievliegtuig vervoert slachtoffers laatste beving Turkije

Een Nederlands defensievliegtuig heeft maandagavond slachtoffers van de laatste grote aardbeving in Turkije geholpen, meldt het ministerie van Defensie op Twitter. Het gaat in totaal om dertig patiënten. Het Nederlandse vliegtuig is sinds 10 februari in Turkije en vervoert patiënten vanuit het rampgebied naar ziekenhuizen in de Turkse badplaats Antalya en de hoofdstad Ankara. Het vliegtuig is daarvoor omgebouwd tot vliegende ziekenboeg. Het is de bedoeling dat het vliegtuig in totaal twee weken lang mensen uit het rampgebied vervoert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm In Antakya, in de Turkse provincie Hatay, vluchtten mensen maandag na de aardbeving de straten op. © Reuters