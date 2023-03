Doden en tientallen vermisten na aardverschuiving in Andesgebergte Ecuador

Aanklager van Trump met dood bedreigd via poeder­brief: ‘Alvin, ik ga je vermoorden’

De New Yorkse aanklager Alvin Bragg die een onderzoek leidt naar de Amerikaanse ex-president Donald Trump, is met de dood bedreigd. In het gebouw met het kantoor van Bragg is een envelop afgeleverd met een kaart met daarop de tekst: ‘Alvin, ik ga je vermoorden’. In de envelop zat ook een wit poeder, maar dat bleek onschadelijk, melden Amerikaanse media.