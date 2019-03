Doden en veel gewonden in Gaza bij protesten tegen blokkade Israël

Aanleiding was dat het zaterdag een jaar geleden was dat de deels gewelddadige protesten tegen de Israëlisch blokkade van Gaza waren opgelaaid. De afgelopen nacht kwamen al drie Palestijnse demonstranten om het leven door Israëlische kogels.



Sinds vorig jaar maart zijn meer dan tweehonderd Palestijnen gedood tijdens de protesten. De demonstranten willen opheffing van de blokkade van Gaza die al meer dan tien jaar duurt, evenals een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar gebieden die nu bij Israël horen.



In de Gazastrook leven meer dan twee miljoen mensen. Er is onder andere gebrek aan drinkwater en elektriciteit. De Hamas-regering in de Gazastrook is door de VS, de EU en Israël aangemerkt als een terroristische organisatie.

Israël heeft duizenden soldaten naar de grens met Gaza gestuurd.



In Israël worden op 9 april parlementsverkiezingen gehouden.