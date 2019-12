Doden en veel schade op Filipijnen door tyfoon Phanfone, toeristen vast op eilanden

De dodelijke slachtoffers vielen in de provincies Iloilo, Leyte en Capiz op de eilandengroep Visayas, zo’n 450 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. Dertien mensen kwamen om het leven in het westen van de eilandengroep, drie mensen in het oostelijke deel. Onder die drie personen was een politieman die met zijn auto tegen een omgevallen elektriciteitsmast reed en volgens lokale autoriteiten daardoor werd geëlektrocuteerd.



Meer informatie over de slachtoffers of de omstandigheden van hun dood is er voorlopig niet. In grote delen van het getroffen gebied is de elektriciteit uitgevallen en liggen het internet en mobiele netwerken eruit. Er zouden nog enkele mensen vermist worden.