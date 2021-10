Doden en vermisten bij lawine op besneeuwde vulkaan in Ecuador

Bij een lawine op de besneeuwde vulkaan Chimborazo in Ecuador zijn minstens drie mensen om het leven gekomen en drie anderen vermist geraakt. Dat hebben de autoriteiten zondag bekend gemaakt. Aanvankelijk was sprake van vier doden.

Volgens de brandweer van Quito zijn drie alpinisten als vermist opgegeven, vielen er drie doden, zijn drie mensen gewond geraakt en konden zeven klimmers worden gered. De groep kwam in een lawine terecht op 6.100 meter boven zeeniveau. Agenten, reddingswerkers en gespecialiseerde soldaten werken ter plaatse samen aan de reddingsoperatie. Volgens dagblad Quito El Comercio komen alle slachtoffers uit Ecuador.

De Chimborazo is de hoogste (dode) vulkaan in de Andes en meet bijna 6.300 meter boven de zeespiegel. Er ligt eeuwige sneeuw op de top. De vulkaan ligt in de buurt van Riobamba, op zo’n 180 kilometer ten zuiden van de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Het Ecuadoraanse ministerie van Milieu heeft opdracht gegeven tot de tijdelijke sluiting van het natuurgebied, dat zeer populair is onder toeristen.

Dodelijke ongelukken

Het is niet het eerste dodelijke ongeluk op de vulkaan. In 2015 werden de stoffelijke resten gevonden van drie klimmers, waarschijnlijk buitenlanders, die 20 tot 30 jaar eerder waren verdwenen, op een hoogte van 5.600 meter. In 1994 kwamen bij een lawine op Chimborazo tien mensen om het leven, onder wie zes Fransen en één Zwitser.

In 2003 werden aan de voet van de vulkaan de resten gevonden van een Ecuadoraans vliegtuig dat in 1976 was neergestort met 59 mensen aan boord. Het toestel was tegen de vulkaan gebotst en werd na een lawine bedolven onder de sneeuw. Pas tientallen jaren later werd het wrak gevonden door klimmers op ongeveer 700 meter van de top.