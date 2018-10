Dodental aardbeving en tsunami Sulawesi opgelopen tot meer dan 2.200

Hannah viel in ravijn na aanranding en brak haar rug; nu loopt ze de marathon

21:12 Een droomvakantie in Thailand werd twee jaar geleden een ware hel voor de toen 23-jarige Hannah Gavios uit Queens. Ze viel 45 meter diep in een ravijn nadat een man had geprobeerd zich aan haar te vergrijpen. Toen ze met een gebroken rug weerloos op de grond lag, randde hij haar alsnog aan. Ze brak haar rug en zou nooit meer lopen. Althans, zo leek het: over twee weken loopt ze de beroemde marathon van New York.