Dodental branden Californië loopt verder op, nog 600 vermisten

Recordbe­drag van 80 miljoen euro voor schilderij Hockney

5:47 Een schilderij van de Britse artiest David Hockney is bij Christie's in New York geveild voor een recordbedrag van 90,3 miljoen dollar, bijna 80 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit op een veiling is betaald voor werk van een nog levende kunstenaar.