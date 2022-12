Dodental door busongeluk in Spanje loopt op

Het aantal mensen dat is omgekomen door een busongeluk in de noordwestelijke Spaanse regio Galicië is opgelopen naar vier, aldus de autoriteiten. Door nog onbekende oorzaak reed een bus van een brug, stortte 75 meter naar beneden en kwam in een rivier terecht. Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 21.20 uur in de buurt van Vigo, vlak bij de grens met Portugal.