Dodental door tyfoon in China opgelopen tot boven de dertig

Lekima trok eerder al over Japan en Taiwan, waar voor zover bekend één dodelijk slachtoffer viel. In het noorden van Taiwan bleven scholen, overheidsgebouwen en bedrijven, waaronder de financiële markten, vrijdag vanwege het noodweer gesloten. In de nacht van donderdag op vrijdag viel de stroom er uit in meer dan 50.000 huizen.



In de Japanse stad Okinawa raakten tenminste vier mensen gewond. Lekima ontregelde ook de veerdiensten en het vliegverkeer rond de eilanden in het zuiden van Japan.