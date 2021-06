Dodental ingestort gebouw Florida loopt op naar tien, 151 vermisten

Ingenieur wees in 2018 al op schade aan ingestort gebouw Florida, bewoners boos over reddingsoperatie

Bewoners van de rampflat kregen in november 2018 nog te horen dat hun gebouw veilig was. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media ruim een maand nadat een ingenieur had gewaarschuwd dat er sprake was van ‘grote structurele schade’ aan de woontoren.

Bezorgdheid

Een bewoner van het pand vertelde dat haar tijdens de bijeenkomst in 2018 was voorgehouden dat er geen reden was voor bezorgdheid. ,,We zaten daar met de gemeente Surfside en die zei tegen ons dat het gebouw niet in slechte staat verkeerde”, zei de vrouw. ,,Dat is wat ze zeiden.”