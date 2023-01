Dodental protesten Peru loopt op tot 54: demonstranten eisen vertrek president

Siciliaan­se maffiabaas werd in eigen omgeving gepakt: ‘Natuurlijk was hij in zijn territori­um’

De arrestatie van maffiabaas Matteo Messina Denaro maandagochtend in een privékliniek in Palermo wordt in Italië gevierd als een overwinning. Maar roept ook de vraag op: hoe kon hij dertig jaar lang op de vlucht blijven?

17 januari