Dodental typhoon Hagibis in Japan stijgt naar 40

VIDEO Chaos in Syrië compleet: de laatste ontwikke­lin­gen op een rij

8:05 Een week na de Turkse invasie in Noord-Syrië, was het ook gisteren weer een zeer tumultueuze dag. Nu bekend is dat de troepen van de Syrische dictator Bashar el-Assad de Koerden bijstaan in hun strijd tegen het Turkse leger, is de oorlog een nieuw en zeer onvoorspelbaar hoofdstuk ingegaan.