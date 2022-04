Dominee Vinogradsky (91): ‘Poetin heeft God niet in zijn hart, hij gebruikt religie als ideologie’

Hij heeft het hier veel drukker dan thuis, zegt hij grinnikend. In Oekraïne was hij al drie jaar met emeritaat. In Nederland staat Daniil Vinogradsky elke zondag op de kansel, om te preken voor Oekraïense vluchtelingen. ,,Ik heb het dan niet over politiek, ik heb me voorgenomen om alleen maar over de Bijbel en Gods woord te praten.’’