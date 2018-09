Donald Trump: Kim Jong-un en ik zijn verliefd

Trump stond stil bij de dreiging die van Noord-Korea uitging voordat hij president werd. Dat de verhoudingen nu minder gespannen zijn, ziet Trump als zijn verdienste. Hij ontmoette Kim tijdens een top in juni in Singapore.

,,Ik stelde me hard op, en hij ook. We dansten om elkaar heen. En toen werden we verliefd", aldus Trump over de Noord-Koreaanse leider die hij in het verleden onder meer 'kleine raketman' noemde. ,,Nee, echt!", voegde het staatshoofd nog toe toen het publiek begon te lachen. ,,Hij schreef mij mooie brieven en het zijn fantastische brieven. En we werden verliefd."