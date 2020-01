Dood kind gevonden in Air France-toestel: ‘Dit is een tragedie’

VIDEO Oekraïens vliegtuig met 176 passagiers crasht in Iran, geen Nederlan­ders aan boord

12:12 Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines is enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van de Iraanse hoofdstad Teheran neergestort. Geen van de 176 inzittenden heeft de crash overleefd. Er waren zo goed als zeker geen Nederlanders aan boord. De Oekraïense ambassade in Iran meldde in eerste instantie at de oorzaak van de crash een motorstoring was. Volgens persbureau AFP ging het niet om een officieel statement.