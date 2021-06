Doodstraf voor Japanse ‘zwarte weduwe’ (74) die zieke minnaars vergiftigde: ‘Een wrede misdaad’

Duitse minister ziet in dodelijke steekpar­tij Würzburg een mogelijk ‘islami­tisch mo­tief’

28 juni De Beierse minister van Binnenlandse Zaken vermoedt dat de Somaliër die vrijdag drie mensen doodstak in de Duitse stad Würzburg mogelijk een ‘islamitisch motief’ had. ,,Gezien wat we hebben gevonden, is er veel dat suggereert dat het een door islamisten gemotiveerde daad zou kunnen zijn’’, zei Joachim Herrmann zondagavond in een live talkshow van tabloid-krant Bild.