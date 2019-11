Doodstraffen voor plannen van aanslag op café Bangladesh in 2016

Openbaar aanklager Golam Sarwar Khan zei dat de zeven veroordeelde mannen betrokken waren bij de planning van de aanslag in juli. Ze behoren tot de groep Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh, die een sharia-regering wil vestigen in het overwegend islamitische land. Na de uitspraak schreeuwden de zeven in een volle rechtszaal uitdagend: ‘Allahu Akbar’ (God is de Grootste), melden getuigen.



De aanslag op het bij buitenlanders populaire café-restaurant in de diplomatieke wijk van Dhaka schokte het land. Vijf islamitische militanten bestormden op 1 juli het Holey Artisan café, namen bezoekers in gijzeling en vermoordden hen in de daarop volgende 12 uur. Negen Italianen, zeven Japanners, een Amerikaan en iemand uit India waren onder de doden. De aanvallers werden ook gedood door commando's van het leger.



De politie deed na een tip een inval in een buitenwijk van de Bengalese hoofdstad waar de drie een huis hadden gehuurd. Ze werden gedood in een vuurgevecht dat uitbrak toen ze zich verzetten. Onder hen was Tamir Ahmad Chowdhury, een dertigjarige genaturaliseerde Canadees, die werd gezien als het brein achter de terroristische aanval op het eetcafé op 1 juli.