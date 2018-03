'Doodzieke vrouw Engeland is dochter Russische ex-spion'

Het is de volgende episode in de vermeende vergiftiging van de Russische ex-spion die de gemoederen in Engeland flink bezighoudt. Het onderzoek naar de zaak is in volle gang. Ook vandaag is de omgeving van het bankje waarop het stel werd aangetroffen afgezet met politiewagens en -linten. Een restaurant en pub worden dichtgehouden. Agenten staan op strategische plekken opgesteld. Een tent schermt het bankje af waarop het tweetal werd aangetroffen.



De lokale politie krijgt nu bij het onderzoek ook hulp van antiterreureenheid. Dat maakte het hoofd van die eenheid Mark Rowley vandaag bekend. Volgens hem is de zaak zo ongewoon en urgent dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen.



De autoriteiten doen onderzoek in de omgeving van het bankje, nemen her en der monsters af, ondervragen getuigen en doen onderzoek naar camerabeelden. Zo vroeg de politie de beelden op van een fitnesscentrum in het winkelcentrum in Salisbury. Daarop zijn een man en vrouw te zien die om 15.47 uur langslopen, vlakbij de plek van het bankje en vlak voor het moment dat vader en dochter Stripal werden aangetroffen. Vermoedelijk zijn zij het die op de beelden zijn te zien. ,,De politie heeft de beelden goed bekeken'', zegt manager van het centrum Cain Prince. ,,Ze waren geïnteresseerd in het tweetal. Het waren de enige beelden die ze hebben meegenomen. Ook wilden ze een lijst met namen van iedereen die tussen 15.00 en 16.00 uur onze fitness heeft bezocht.''