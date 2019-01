Door jongetje vergeten teddybeer krijgt vip-behandeling in hotel op Hawaii

Politie­agent ontslagen nadat hij op chihuahua schiet: ‘Ik voelde me bedreigd’

19:45 Een Amerikaanse agent is ontslagen nadat videobeelden zijn opgedoken waarop te zien is hoe hij een schijnbaar onschuldige chihuahua neerschiet. De chihuahua hield aan de schietpartij een verbrijzelde kaak over, maar is aan de beterende hand.