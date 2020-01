Door nalatigheid stortte brug Genua in: ‘Dat is onvergeeflijk’

Defensie legt Nederland­se trainings­mis­sie in Noord-Irak ook tijdelijk stil

10:35 De Nederlandse trainingsmissie in het noorden van Irak is ook tijdelijk stilgelegd. De maatregel heeft te maken met de oplopende spanningen in de regio na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door een Amerikaanse droneaanval.