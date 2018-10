Door Suriname gezochte drugsverdachte opgepakt na rechtshulpverzoek

Het vliegtuigje stond op een landingsbaan van een rijstbedrijf, dat toebehoort aan Radj O., weet nieuwssite Waterkant. Eerder werd op een terrein dat eveneens eigendom van O. is een duikboot voor drugstransport ontdekt. Bij de duikboot werden drie Colombianen aangehouden, maar het vermoeden bestond dat er ook Surinamers bij de zaak betrokken waren.



O., die eerder in verband werd gebracht met drugszaken, zou elke betrokkenheid bij de vondsten ontkennen. Enkele dagen na de ontdekking van de drugs was O. om medische redenen naar Nederland vertrokken, zei hij destijds tegen Surinaamse media. Er was dus volgens hem geen sprake van een vlucht. In juni diende Suriname een officieel rechtshulpverzoek in bij Nederland.



De NOS schreef in maart dat de vondst van het vliegtuig veel vragen bij de Surinamers opriep. Het zou vooral niet duidelijk zijn hoe een vliegtuig vol drugs kon landen op het bedrijf van iemand bij wie recent een drugsduikboot was aangetroffen. Het zou, volgens de omroep, een ‘publiek geheim’ zijn dat O. een van de geldschieters van Desi Bouterses Nationale Democratische Partij is.