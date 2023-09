Doordringende geur hangt rond verwoeste huizen in Marokko: ‘Het zijn dode dieren’, hoopt Ahmed

aardbeving Marokko LIVE | Dodental loopt op tot boven 2600, het Rode Kruis haalt 1,2 miljoen euro op

Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Marokko is opgelopen tot meer dan 2600 personen. En reddingswerkers in Marokko zijn drie dagen na de verwoestende aardbeving verwikkeld in een race tegen de klok om nog overlevenden te vinden in het puin. Volg alle ontwikkelingen over de aardbeving in Marokko in ons liveblog.